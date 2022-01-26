В Ставропольском крае выявили 863 случая коронавируса за сутки
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
С начала пандемии в регионе заболели 137 494 жителя, вылечились 120 тыс.
«Нагрузка на коечный фонд меняется незначительно, около четверти ковид-коек свободны», — отметил Владимиров.
Также стало известно, что детская больница имени Филатова в Санкт-Петербурге увеличила число мест для пациентов с COVID-19 до 611, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу комздрава.
«Утром во вторник, 25 января, приём инфекционных больных начал хирургический корпус медучреждения», — уточнили в ведомстве.
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова высказался о мутациях коронавируса.