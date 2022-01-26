В Приморском крае подтвердили 401 случай COVID-19 за сутки

В Приморском крае подтвердили 401 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в крае достигло 110 123, выздоровевших — 93 915.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 957 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб.

«Среди них 148 школьников», — отметили в штабе.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова высказался о мутациях коронавируса.