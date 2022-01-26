В Кемеровской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 392 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 259 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии в области заболели 92 482 жителя, из больниц выписаны 84 508 человек. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 18 120 граждан.

Также стало известно, что к настоящему моменту в Пермском крае выявили 61 случай «омикрона», передаёт URA.RU.

«Из 61 случая 37 зарегистрировано у граждан России, которые не выезжали за пределы Пермского края, семь случаев завезено из Турции, четыре — из Египта, четыре — из ОАЭ, три — из Великобритании, два — из Доминиканской Республики, по одному случаю — с Кипра, из Австрии, Киргизии и Казахстана», — говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.