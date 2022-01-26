В Удмуртии выявили 708 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 708 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

За минувшие 24 часа госпитализированы 145 пациентов, выздоровели 425. Под медицинским наблюдением находятся 6894 человека.

Всего за 24 часа в регионе проведено 5070 тестов на COVID-19, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова высказался о мутациях коронавируса.