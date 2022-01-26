Врач Мясников назвал лекарства, которые не стоит принимать при COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарствах, которые не рекомендуется принимать при диагностированном COVID-19.
Врач Мясников назвал лекарства, которые не стоит принимать при COVID-19
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«Что точно не нужно принимать в порядке самолечения при лёгком и среднетяжёлом течении COVID-19, так это антибиотики — на вирус они не действуют, а привыкание и в дальнейшем нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно быстро», — цитирует эксперта «Российская газета».

По его словам, также не стоит самостоятельно принимать стероидные гормоны и препараты, разжижающие кровь.

Как отметил Мясников, такие лекарства может назначить только врач, строго индивидуально и по достаточно ограниченным показаниям.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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