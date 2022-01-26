В Москве просят отложить плановые визиты в поликлиники на три недели

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В Москве просят отложить плановые визиты в поликлиники на две — три недели из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.
В Москве просят отложить плановые визиты в поликлиники на три недели
  • Legion-Media

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С учётом особенностей нового штамма «омикрон», который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ», — отмечается в сообщении.

Москвичей просят отложить плановые визиты в поликлиники на две — три недели. Приём пациентов с другими заболеваниями временно ограничат.

Горожане с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу онлайн — на портале mos.ru, на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без предварительного звонка в порядке живой очереди», — уточняется в сообщении.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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