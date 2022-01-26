В Госдуме предложили не включать в тариф на лечение лекарства, принесённые в больницу пациентом

В Госдуме предложили не включать в тариф на лечение лекарства, которые в больницу принёс пациент.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на автора соответствующего законопроекта — члена комитета Госдумы по бюджету и налогам доктора медицинских наук Айрата Фаррахова.

В 2021 году Минздрав разрешил больницам использовать при стационарном лечении препараты, которые пациенты купили самостоятельно, получили по федеральным программам или с помощью благотворительных фондов. Как отметил Фаррахов, это шаг вперёд, но бывают ситуации, когда пациент приходит в больницу со своими лекарствами, которые нужно вводить в условиях стационара, и возникают определённые сложности.

«Посоветовавшись с экспертами, мы разработали законопроект, который вносит изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Он позволяет дифференцированно устанавливать тарифы на оплату лечения в ситуациях, когда больницы оказывают помощь пациентам, не затрачивая при этом средства на приобретение для них лекарств. Законопроектом предусматривается, что в этих случаях медучреждения не должны включать стоимость препаратов в тариф», — пояснил депутат.

Он сообщил, что законопроект проходит необходимые согласования.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами.