Экс-сотрудник управления Минобороны России обвиняется по делу о хищении 860 млн рублей

Экс-начальник отдела закупки Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковник Евгений Пустовой обвиняется по делу о хищении более 860 млн рублей при заключении госконтракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пустовой занимал должность начальника отдела закупки в период с 2016 по 2018 г. По версии следствия, он причастен к присвоению средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на обеспечение воинских частей стартерными автомобильными аккумуляторными батареями различных марок. Сумма ущерба по делу составляет 860 348 783 рубля», — рассказал собеседник агентства.

Пустовому предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он не признаёт вину в совершении преступления.

Защита Токаева обжаловала его заключение под стражу.