Защита замминистра транспорта России Токарева обжаловала его арест

Защита заместителя министра транспорта России Владимира Токарева обжаловала его заключение под стражу по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошёвском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба от адвокатов на постановление суда в отношении Токарева», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева на два месяца.

До этого в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.