Защита замминистра транспорта России Токарева обжаловала его арест
- © Пресс-служба Хорошевского суда
- РИА Новости
«В суд поступила апелляционная жалоба от адвокатов на постановление суда в отношении Токарева», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева на два месяца.
До этого в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.