Замглавы Минтранса Токарев задержан и заключён в изолятор временного содержания

Короткая ссылка
Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.
Замглавы Минтранса Токарев задержан и заключён в изолятор временного содержания
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации и заключён в изолятор временного содержания», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Были произведены обыски в служебном кабинете Токарева и его домовладении.

«Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела», — добавили в ведомстве.

Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне источник сообщил, что Токарев задержан по делу о коррупции. Отмечалось, что он на момент задержания был в отпуске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить