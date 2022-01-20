Замглавы Минтранса Токарев задержан и заключён в изолятор временного содержания

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.

«Заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации и заключён в изолятор временного содержания», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Были произведены обыски в служебном кабинете Токарева и его домовладении.

«Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела», — добавили в ведомстве.

Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне источник сообщил, что Токарев задержан по делу о коррупции. Отмечалось, что он на момент задержания был в отпуске.