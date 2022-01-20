Замглавы Минтранса Токарев задержан и заключён в изолятор временного содержания
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- РИА Новости
«Заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации и заключён в изолятор временного содержания», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.
Были произведены обыски в служебном кабинете Токарева и его домовладении.
«Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела», — добавили в ведомстве.
Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Накануне источник сообщил, что Токарев задержан по делу о коррупции. Отмечалось, что он на момент задержания был в отпуске.