ТАСС: задержан замминистра транспорта России Токарев
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«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — заявил источник.
Он также отметил, что уголовное дело в отношении Токарева не связано с работой в Минтрансе.
Кроме того, о задержании Токарева сообщили источники РБК в транспортной отрасли.
Как заявил один из них, в здании министерства проводятся выемки документов.
Ранее сообщалось, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан 18 января по подозрению в получении взятки.