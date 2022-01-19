ТАСС: задержан замминистра транспорта России Токарев

Короткая ссылка
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по делу о коррупции, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.
ТАСС: задержан замминистра транспорта России Токарев
  • Gettyimages.ru

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — заявил источник.

Он также отметил, что уголовное дело в отношении Токарева не связано с работой в Минтрансе.

Кроме того, о задержании Токарева сообщили источники РБК в транспортной отрасли.

Как заявил один из них, в здании министерства проводятся выемки документов.

Ранее сообщалось, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан 18 января по подозрению в получении взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить