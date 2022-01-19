ТАСС: задержан замминистра транспорта России Токарев

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по делу о коррупции, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — заявил источник.

Он также отметил, что уголовное дело в отношении Токарева не связано с работой в Минтрансе.

Кроме того, о задержании Токарева сообщили источники РБК в транспортной отрасли.

Как заявил один из них, в здании министерства проводятся выемки документов.

Ранее сообщалось, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан 18 января по подозрению в получении взятки.