РИА Новости: ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева превышает 500 млн рублей
Ущерб по делу о мошенничестве в отношении заместителя главы Минтранса Владимира Токарева превышает 500 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Ущерб — 500 млн, даже больше», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.
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