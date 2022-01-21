РИА Новости: ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева превышает 500 млн рублей

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Ущерб по делу о мошенничестве в отношении заместителя главы Минтранса Владимира Токарева превышает 500 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева превышает 500 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Ущерб — 500 млн, даже больше», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.

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