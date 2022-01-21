Замминистра транспорта России Токарева арестовали на два месяца
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
«Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласил решение судья.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.
По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.