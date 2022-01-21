Замминистра транспорта России Токарева арестовали на два месяца

Хорошёвский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого по делу о мошенничестве.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — огласил решение судья.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания.

По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.