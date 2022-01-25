ОНК: арестованный замминистра транспорта России Токарев не признаёт вину

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, арестованный по делу о мошенничестве, не признаёт свою вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы. По словам правозащитника, Токарев содержится в десятиместной камере, его соседи — бывшие сотрудники правоохранительных органов.

«Токарев сообщил, что вину не признаёт, а само уголовное дело относится к событиям 2016 года, в то время он ещё не был чиновником», — сказал один из членов комиссии, посетивший его в СИЗО №4 Москвы.

По словам собеседника RT, Токарев содержится в десятиместной камере вместе с бывшими правоохранителями.

«Он сам в 2000—2001 годах работал следователем, поэтому в соответствии с законом должен содержаться с бывшими сотрудниками правоохранительных органов», — пояснил правозащитник.

При посещении камеры члены ОНК обратили внимание на тусклое освещение из-за того, что демонтированы два из четырёх потолочных светильников. Кроме того, доски пола под раковиной сгнили и нуждаются в замене. При этом в камере есть телевизор и холодильник.

«Сам замминистра заявил, что к условиям содержания претензий не имеет, но утверждает, что имеет заболевание, которое лечится лишь в двух клиниках страны, и только там под контролем врачей больные принимают лекарства, а в СИЗО получать лечение он не сможет», — рассказал член ОНК.

По словам Токарева, на суде по избранию меры пресечения соответствующие медицинские документы были представлены, но суд решил, что болезнь пока не достигла стадии, препятствующей, согласно нормативным актам, содержанию под стражей.

Ранее сообщалось, что защита заместителя министра транспорта России Владимира Токарева обжаловала его заключение под стражу по делу о мошенничестве.

Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева на два месяца.

До этого в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.