В Минобороны России рассказали о переброске Су-35 с Дальнего Востока в Белоруссию
«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну подразделения Воздушно-десантных войск России для участия в учениях.
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».