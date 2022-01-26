В Минобороны России рассказали о переброске Су-35 с Дальнего Востока в Белоруссию

Россия перебазирует на белорусские аэродромы истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну подразделения Воздушно-десантных войск России для участия в учениях.

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».