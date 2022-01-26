Подразделение российских десантников прибыло на учения в Белоруссию

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну подразделения Воздушно-десантных войск России для участия в учениях.

«В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции «Брест-Южный», — говорится в заявлении ведомства.

23 января очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что учения с Россией носят оборонительный характер.

В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».