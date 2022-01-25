В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности

В Оренбургской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности.

Об этом сообщает RIA56.

Соответствующие изменения губернатор Денис Паслер внёс в указ о мерах по противодействию COVID-19.

Таким образом, в регионе продлевается запрет на работу ночных клубов, а также детских развлекательных центров (игровых комнат), аттракционов, расположенных в помещениях.

Под запретом допуск в торгово-развлекательные центры, моллы и кинотеатры несовершеннолетних до 16 лет без их законных представителей.

Общепит должен работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние сутки выявили 935 случаев коронавирусной инфекции, передаёт портал «Юга.ру». Больше всего заболевших (621) — в Краснодаре.

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