В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает RIA56.
Соответствующие изменения губернатор Денис Паслер внёс в указ о мерах по противодействию COVID-19.
Таким образом, в регионе продлевается запрет на работу ночных клубов, а также детских развлекательных центров (игровых комнат), аттракционов, расположенных в помещениях.
Под запретом допуск в торгово-развлекательные центры, моллы и кинотеатры несовершеннолетних до 16 лет без их законных представителей.
Общепит должен работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние сутки выявили 935 случаев коронавирусной инфекции, передаёт портал «Юга.ру». Больше всего заболевших (621) — в Краснодаре.
Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, как правильно замерять сатурацию.