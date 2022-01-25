В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности

Короткая ссылка
В Оренбургской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности.
В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает RIA56.

Соответствующие изменения губернатор Денис Паслер внёс в указ о мерах по противодействию COVID-19.

Таким образом, в регионе продлевается запрет на работу ночных клубов, а также детских развлекательных центров (игровых комнат), аттракционов, расположенных в помещениях.

Под запретом допуск в торгово-развлекательные центры, моллы и кинотеатры несовершеннолетних до 16 лет без их законных представителей.

Общепит должен работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние сутки выявили 935 случаев коронавирусной инфекции, передаёт портал «Юга.ру». Больше всего заболевших (621) — в Краснодаре.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, как правильно замерять сатурацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить