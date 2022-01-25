В Крыму прокомментировали ситуацию с распространением штамма «омикрон»

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Замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».
В Крыму прокомментировали ситуацию с распространением штамма «омикрон»
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«В настоящее время мы видим по тому количеству обращений: в основном «омикрон» проходит бессимптомно либо в средней степени тяжести. Люди получают лечение на дому», — заявил он в беседе с «Крым 24».

Как напомнил Лясковский, основные критерии госпитализации описаны в методических рекомендациях — ухудшение общего состояния, продолжительная температура, снижение витальных функций, снижение сатурации кислорода.

Также стало известно, что горздрав Севастополя распределил среди медучреждений первую партию вакцины от COVID-19 для подростков, передаёт «Новый Севастополь».

«Первую партию препарата уже распределили по детским поликлиникам 4-й и 9-й городских больниц, также прививку можно сделать в детской поликлинике №2 на улице Юмашева», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

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