Инфекционист Тимаков дал советы на случай недомогания
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«В первую очередь обратиться к врачу — сейчас есть возможность телемедицинских консультаций. То есть необязательно посещать поликлиники при лёгких формах. Есть возможность экспресс-тестирования и бесплатного экспресс-тестирования, чтобы выявить степень выделения вируса», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По его словам, начало лечения для тех, кто не вакцинировался и не болел ранее, должно быть по соответствующим протоколам, чтобы не было осложнений.
Тем, кто не вакцинировался, Тимаков советует в течение ближайших двух недель не посещать общественные места.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.