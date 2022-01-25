Инфекционист Тимаков дал советы на случай недомогания

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Кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков дал советы на случай недомогания.
Инфекционист Тимаков дал советы на случай недомогания
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«В первую очередь обратиться к врачу — сейчас есть возможность телемедицинских консультаций. То есть необязательно посещать поликлиники при лёгких формах. Есть возможность экспресс-тестирования и бесплатного экспресс-тестирования, чтобы выявить степень выделения вируса», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, начало лечения для тех, кто не вакцинировался и не болел ранее, должно быть по соответствующим протоколам, чтобы не было осложнений.

Тем, кто не вакцинировался, Тимаков советует в течение ближайших двух недель не посещать общественные места.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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