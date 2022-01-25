Врач Дехтярёва рассказала об особенностях употребления витаминов

Короткая ссылка
Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярёва рассказала об особенностях употребления витаминов.
Врач Дехтярёва рассказала об особенностях употребления витаминов
  • Gettyimages.ru

«Конечно, если вы несколько дней не будете есть фрукты и овощи, серьёзных последствий, скорее всего, не наступит. Витамины в организме запасаются впрок. Например, можно сформировать резерв до 2 мг фолиевой кислоты, известной как В9, — этого может хватить на два месяца. Примерно на такое же время должно хватить запасов витамина С — в печени может храниться до 1,5 г», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, длительное отсутствие витамина А может привести к ухудшению способности видеть в сумерках, витамина D — к рахиту.

Как отметила Дехтярёва, на начальных стадиях и при более лёгких формах заболевания симптомы не всегда специфичны, головную боль и усталость можно списать на тяжёлую рабочую неделю, а не на ситуацию с витаминами в организме.

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить