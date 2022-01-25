Врач Дехтярёва рассказала об особенностях употребления витаминов

Главный врач лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярёва рассказала об особенностях употребления витаминов.

«Конечно, если вы несколько дней не будете есть фрукты и овощи, серьёзных последствий, скорее всего, не наступит. Витамины в организме запасаются впрок. Например, можно сформировать резерв до 2 мг фолиевой кислоты, известной как В9, — этого может хватить на два месяца. Примерно на такое же время должно хватить запасов витамина С — в печени может храниться до 1,5 г», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, длительное отсутствие витамина А может привести к ухудшению способности видеть в сумерках, витамина D — к рахиту.

Как отметила Дехтярёва, на начальных стадиях и при более лёгких формах заболевания симптомы не всегда специфичны, головную боль и усталость можно списать на тяжёлую рабочую неделю, а не на ситуацию с витаминами в организме.

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.