Диетолог Гинзбург напомнил о вреде «поспешного» питания

Врач-диетолог Михаил Гинзбург напомнил о вреде «поспешного» питания.

«Когда еда была редкой, скудной, человек, дорвавшись до еды, ел столько, сколько мог. Но этот механизм бессознательного избыточного потребления в современных условиях работает очень плохо. Сейчас еды много, она преимущественно жирная и сладкая», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, во время еды нужно себя сдерживать, тогда потребление пищи будет умеренным.

Как отметил Гинзбург, любая привычка, отвлекающая от контроля за едой, способствует набору веса.

«Когда мы едим и отвлекаемся, мы плохо пережёвываем и быстрее глотаем. Поэтому мы едим больше, чем нужно. Поспешное питание плохо сказывается на пищеварении», — добавил он.

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