Невролог Соков рассказал об особенностях некоторых видов головной боли

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Невролог больницы им. В.В. Виноградова Пётр Соков рассказал, что некоторые виды головной боли могут скрывать под собой серьёзное заболевание.
Невролог Соков рассказал об особенностях некоторых видов головной боли
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«Отдельно хотелось бы сказать про боль, которая возникает резко, имеет высокую интенсивность. Её называют громоподобной. Если она появилась внезапно, то стоит немедленно обратиться к врачу — вызвать скорую, это может быть признаком инсульта или опухоли», — сказал эксперт в беседе с сайтом Pravda.Ru.

Соков добавил, что обращаться к врачу необходимо, если головные боли сказываются на качестве жизни — например, снижают работоспособность и качество сна.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

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