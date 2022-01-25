Невролог Соков рассказал об особенностях некоторых видов головной боли

Невролог больницы им. В.В. Виноградова Пётр Соков рассказал, что некоторые виды головной боли могут скрывать под собой серьёзное заболевание.

«Отдельно хотелось бы сказать про боль, которая возникает резко, имеет высокую интенсивность. Её называют громоподобной. Если она появилась внезапно, то стоит немедленно обратиться к врачу — вызвать скорую, это может быть признаком инсульта или опухоли», — сказал эксперт в беседе с сайтом Pravda.Ru.

Соков добавил, что обращаться к врачу необходимо, если головные боли сказываются на качестве жизни — например, снижают работоспособность и качество сна.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.