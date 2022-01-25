Терапевт Лапа напомнила о мерах профилактики на фоне распространения «омикрона»

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о мерах профилактики на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

«Лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо так же, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести «омикрона», — отметила врач в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, также желательно минимизировать контакты, чаще мыть полы и делать уборку.

Ранее Newinform сообщал, что за сутки в России выявили 67 809 случаев COVID-19.