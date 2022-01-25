Врач Эдигер дал советы по лечению насморка при «омикроне»

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Клинический фармаколог, практикующий врач Александр Эдигер дал советы по лечению насморка в случае инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».
Врач Эдигер дал советы по лечению насморка при «омикроне»
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«Насморк в среднем длится от трёх до пяти дней. Достаточно промывать нос препаратами с морской водой и использовать сосудосуживающие капли. Иногда у больных пропадает обоняние, но это чаще всего случается на второй неделе заболевания», — цитирует эксперта Общественная служба новостей.

По словам Эдигера, нужно обязательно пить много жидкости, причём кислое питьё, например морс, желательно чередовать с минеральной водой: два дня — одно, два дня — другое.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России выявили 67 809 случаев COVID-19.

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