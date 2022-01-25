Пульмонолог Тарасенко рассказал о возможных последствиях «омикрона» для лёгких

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Врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал о возможных последствиях инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» для лёгких.
Пульмонолог Тарасенко рассказал о возможных последствиях «омикрона» для лёгких
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«При новом штамме, как правило, визуальные изменения мы видим на КТ минимум после шестого дня. Соответственно, раньше шестого дня даже при самых тяжёлых симптомах КТ может быть нулевое», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По мнению врача, на тактике лечения это не скажется.

Как пояснил Тарасенко, специалисты ориентируются на три показателя, как и в случае с предыдущими штаммами.

«Температура, симптомы интоксикации и анализы крови, которые мы сдаём и мониторим в динамике в зависимости от развития ситуации. Врач выбирает тактику лечения в зависимости от анализов», — добавил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 67 809 случаев COVID-19.

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