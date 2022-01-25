Пульмонолог Тарасенко рассказал о возможных последствиях «омикрона» для лёгких

Врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал о возможных последствиях инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» для лёгких.

«При новом штамме, как правило, визуальные изменения мы видим на КТ минимум после шестого дня. Соответственно, раньше шестого дня даже при самых тяжёлых симптомах КТ может быть нулевое», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По мнению врача, на тактике лечения это не скажется.

Как пояснил Тарасенко, специалисты ориентируются на три показателя, как и в случае с предыдущими штаммами.

«Температура, симптомы интоксикации и анализы крови, которые мы сдаём и мониторим в динамике в зависимости от развития ситуации. Врач выбирает тактику лечения в зависимости от анализов», — добавил он.

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