Пульмонолог Тарасенко рассказал о возможных последствиях «омикрона» для лёгких
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«При новом штамме, как правило, визуальные изменения мы видим на КТ минимум после шестого дня. Соответственно, раньше шестого дня даже при самых тяжёлых симптомах КТ может быть нулевое», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По мнению врача, на тактике лечения это не скажется.
Как пояснил Тарасенко, специалисты ориентируются на три показателя, как и в случае с предыдущими штаммами.
«Температура, симптомы интоксикации и анализы крови, которые мы сдаём и мониторим в динамике в зависимости от развития ситуации. Врач выбирает тактику лечения в зависимости от анализов», — добавил он.
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