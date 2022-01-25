В Подмосковье Система-112 приняла рекордное количество вызовов на фоне распространения «омикрона»

Число обращений в подмосковную Систему-112 увеличилось в период распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщили в пресс-службе сервиса.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что 23 января количество звонков превысило 57 тыс. Это абсолютный максимум за всё время работы системы.

«Наибольшее количество вызовов адресовано скорой медицинской помощи — более 17 тыс.», — добавили в пресс-службе.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».