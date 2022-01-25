Педиатр Добрецова назвала симптомы «омикрона» у детей

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Врач-педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о схожести симптомов «омикрона» у детей и взрослых.
Педиатр Добрецова назвала симптомы «омикрона» у детей
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«Заложенность носа, боль в горле, общая слабость. Ребёнок становится очень вялым. И, как обычно при всех вирусных инфекциях, у них бывает расстройство стула, тошнота», — сказала врач в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Добрецова, у детей могут быть хронические заболевания, которые делают их более уязвимыми перед новым штаммом.

«Тот же сахарный диабет, тяжёлые хронические заболевания мочевыделительной системы, например. У многих проблемы с артериальным давлением, бывает и ожирение», — пояснила она.

Ранее Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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