В Тульской области подтвердили 401 случай COVID-19 за сутки

В Тульской области подтвердили 401 случай коронавирусной инфекции за сутки, из больниц выписали 173 человека.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в региона заболели 81 058 жителей, выздоровели 70 894.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 797 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.

К настоящему времени в регионе подтвердили 28 случаев инфицирования штаммом «омикрон». С 24 января на дистанционный режим работы переведены 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

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