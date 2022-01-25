Иммунолог Болибок рассказал о причинах сокращения срока карантина по COVID-19 до семи дней

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Анастасия Белоусова
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о причинах сокращения срока карантина по COVID-19 с 14 до семи дней.
Иммунолог Болибок рассказал о причинах сокращения срока карантина по COVID-19 до семи дней
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Врач отметил, что «уханьский» штамм инфицировал относительно медленно и имел длинный инкубационный период.

«Период, когда сохранялось вирусовыделение, тоже был относительно длинный: 14 дней с момента установления факта заражения», — уточнил он.

Болибок добавил, что штамм «дельта» стал развиваться быстрее, а «омикрон» — ещё быстрее, чем «исходный коронавирус».

«Последние данные говорят о том, что сейчас вирусовыделение прекращается примерно через неделю от начала заболевания. Поэтому никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине, на больничном листе», — заключил собеседник RT.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до семи дней, оно вступило в силу.

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