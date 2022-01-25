Минюст России зарегистрировал постановление о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минюст зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до семи дней, оно вступило в силу.
Минюст России зарегистрировал постановление о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней
  • РИА Новости

«Только что мне Анна Юрьевна сообщила, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал он.

Ранее Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряжённой.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма  коронавируса «омикрон».

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