Минюст России зарегистрировал постановление о сокращении карантина по COVID-19 до семи дней
- РИА Новости
«Только что мне Анна Юрьевна сообщила, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал он.
Ранее Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряжённой.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».