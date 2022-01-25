В Свердловской области зарегистрировали 1096 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области зарегистрировали 1096 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 212 808 жителей. Вылечились 187 419 человек, в том числе 879 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Калининградской области со вторника, 25 января, все МФЦ переходят в режим работы по предварительной записи, передаёт «Янтарный край». Соответствующее решение принято региональным правительством в связи с COVID-19.

Некоторые сотрудники центров будут помогать в работе кол-центра 122.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.