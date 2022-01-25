В Нижегородской области выявили 641 случай COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 641 случай коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 641 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 244 005. Выписаны 224 843 жителя, включая 145 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 365 430 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Обе прививки сделали 1 884 135 жителей. Ревакцинацию прошли 173 652 человека.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

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