В Ростовской области подтвердили 983 случая коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в стационарах находятся 2176 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболели 206 215 жителей. Выздоровели 183 тыс. человек.
Также стало известно, что в Челябинскую область доставили первую партию вакцины «Спутник М» для подростков, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
«Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» доставлена в Челябинск. Она поступила на областной аптечный склад», — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, как правильно замерять сатурацию.