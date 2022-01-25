В Ростовской области подтвердили 983 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области подтвердили 983 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 983 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 2176 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 206 215 жителей. Выздоровели 183 тыс. человек.

Также стало известно, что в Челябинскую область доставили первую партию вакцины «Спутник М» для подростков, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» доставлена в Челябинск. Она поступила на областной аптечный склад», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, как правильно замерять сатурацию.

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