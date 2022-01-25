В Волгоградской области зафиксировали 684 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 684 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на лабораторный центр Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 136 049. Выздоровели 123 853 жителя, в том числе 127 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим, в информационном центре правительства Тюменской области прокомментировали ситуацию с оказанием плановой медпомощи в регионе, передаёт megatyumen.ru.

По данным областного Департамента здравоохранения, медпомощь оказывается в полном объёме, ограничения на данный момент не запланированы.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.