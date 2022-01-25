Мишустин уволил обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал Токарева на два месяца.

Токарев был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.