В Калининградской области зарегистрировали 605 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные федерального штаба.
Госпитализированы 167 жителей региона, выписаны из больниц 50 пациентов. Общее число заболевших за время пандемии достигло 88 тыс., выздоровевших — 82,2 тыс.
Также стало известно, что в области приостановлено оказание плановой медицинской помощи, передаёт ФАН со ссылкой на региональное правительство. Как уточнил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков, эта мера затронет только четыре муниципалитета, где заболевших COVID-19 больше всего.
«Приостановлена амбулаторная помощь и плановая стационарная медицинская помощь, за исключением помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулёз, инфекционные заболевания, онкозаболевания, где помощь продолжит оказываться», — отметил Виктор Гродницкий, главврач инфекционной больницы Черняховска.
Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.