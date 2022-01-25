В Калининградской области зарегистрировали 605 случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области зарегистрировали 605 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные федерального штаба.

Госпитализированы 167 жителей региона, выписаны из больниц 50 пациентов. Общее число заболевших за время пандемии достигло 88 тыс., выздоровевших — 82,2 тыс.

Также стало известно, что в области приостановлено оказание плановой медицинской помощи, передаёт ФАН со ссылкой на региональное правительство. Как уточнил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков, эта мера затронет только четыре муниципалитета, где заболевших COVID-19 больше всего.

«Приостановлена амбулаторная помощь и плановая стационарная медицинская помощь, за исключением помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулёз, инфекционные заболевания, онкозаболевания, где помощь продолжит оказываться», — отметил Виктор Гродницкий, главврач инфекционной больницы Черняховска.

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