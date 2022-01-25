В Кировской области выявили 438 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 438 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб. На лечении дома находятся 5479 пациентов, в больницах — 1837.

Выписаны за минувшие 24 часа 178 жителей.

Также стало известно, что в Амурской области увеличивают число выездных бригад для посещения пациентов на дому. Таких групп будет более 300, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Количество мест в ковидных госпиталях области также увеличат — с 1080 до 4700.

«В поликлиниках усиливаем работу колл-центров. Сейчас создаём единый колл-центр на базе Министерства здравоохранения по линии 122. Созданы дополнительные рабочие места в помощь действующим операторам», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.