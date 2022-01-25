Вирусолог Альтштейн согласился с прогнозом по росту случаев COVID-19 в течение двух недель

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
Вирусолог Альтштейн согласился с прогнозом по росту случаев COVID-19 в течение двух недель
  • Gettyimages.ru

«Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости. — RT) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться», — выразил уверенность Альтштейн.

По его мнению, увеличение темпов вакцинации положительно повлияет на ситуацию.

«Это поможет, и это очень важно. Потому что рост заболеваемости будет снижаться, но процесс этот затяжной. Пройдут ещё недели. Если вирус встретит вакцинированное население — это один эффект, а если невакцинированное ­— это совсем другое дело», — добавил вирусолог.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

Также мэр столицы продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить