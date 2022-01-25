Вирусолог Альтштейн согласился с прогнозом по росту случаев COVID-19 в течение двух недель
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«Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости. — RT) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться», — выразил уверенность Альтштейн.
По его мнению, увеличение темпов вакцинации положительно повлияет на ситуацию.
«Это поможет, и это очень важно. Потому что рост заболеваемости будет снижаться, но процесс этот затяжной. Пройдут ещё недели. Если вирус встретит вакцинированное население — это один эффект, а если невакцинированное — это совсем другое дело», — добавил вирусолог.
Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
Также мэр столицы продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.