Вирусолог Альтштейн согласился с прогнозом по росту случаев COVID-19 в течение двух недель

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

«Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости. — RT) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться», — выразил уверенность Альтштейн.

По его мнению, увеличение темпов вакцинации положительно повлияет на ситуацию.

«Это поможет, и это очень важно. Потому что рост заболеваемости будет снижаться, но процесс этот затяжной. Пройдут ещё недели. Если вирус встретит вакцинированное население — это один эффект, а если невакцинированное ­— это совсем другое дело», — добавил вирусолог.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

Также мэр столицы продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.