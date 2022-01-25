В Пермском крае подтвердили 1076 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 1076 случаев коронавируса за сутки, госпитализированы 60 человек.
В Пермском крае подтвердили 1076 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Общее число госпитализированных с подтверждённым диагнозом «коронавирус» на сегодня — 1264», — заявили в ведомстве.

На сайте краевого оперштаба говорится, что доля свободного коечного фонда составляет 28,5%.

Также стало известно, что в Якутии разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM. На заседании республиканского штаба принято решение использовать под инфекционные стационары здания спортивных учреждений.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

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