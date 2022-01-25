В Удмуртии выявили 616 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Как отмечается, под медицинским наблюдением находятся 5193 жителя с подтверждённым COVID-19. У них заболевание протекает в лёгкой форме. Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 411 человек.
Также стало известно, что в Самарскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков — 1920 доз, передаёт volga.news. Об этом рассказал глава областного Минздрава Армен Бенян.
В ближайшее время вакцину отправят в крупные муниципалитеты, в том числе в Самару, Тольятти и Новокуйбышевск.
Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.