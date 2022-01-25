В Удмуртии выявили 616 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 616 случаев коронавируса за сутки, госпитализировали 84 человека.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отмечается, под медицинским наблюдением находятся 5193 жителя с подтверждённым COVID-19. У них заболевание протекает в лёгкой форме. Выписаны из больниц за минувшие 24 часа 411 человек.

Также стало известно, что в Самарскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков — 1920 доз, передаёт volga.news. Об этом рассказал глава областного Минздрава Армен Бенян.

В ближайшее время вакцину отправят в крупные муниципалитеты, в том числе в Самару, Тольятти и Новокуйбышевск.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.