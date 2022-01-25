Эндокринолог Садовская назвала возможные причины хронической усталости

Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, из-за чего человек может испытывать хроническую усталость.

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что хроническая усталость и отсутствие сил — признаки переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса.

Однако иногда причиной хронической усталости может стать заболевание. Так, постоянный упадок сил может быть симптомом гипотиреоза (снижение функции щитовидной железы. — RT), железодефицитной анемии, надпочечниковой недостаточности, туберкулёза или депрессии.

При симптомах хронической усталости Садовская посоветовала обратиться в первую очередь к эндокринологу.

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