Эндокринолог Садовская назвала возможные причины хронической усталости

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Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, из-за чего человек может испытывать хроническую усталость.
Эндокринолог Садовская назвала возможные причины хронической усталости
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В беседе с «Известиями» специалист отметила, что хроническая усталость и отсутствие сил — признаки переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса.

Однако иногда причиной хронической усталости может стать заболевание. Так, постоянный упадок сил может быть симптомом гипотиреоза (снижение функции щитовидной железы. — RT), железодефицитной анемии, надпочечниковой недостаточности, туберкулёза или депрессии.

При симптомах хронической усталости Садовская посоветовала обратиться в первую очередь к эндокринологу.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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