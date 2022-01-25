В Госдуме предложили восстановить исправительно-трудовые колонии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что в России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии (ИТК) и приспособить их к современному законодательству.

Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Надо хорошенько продумать, как приспособить исправительно-трудовые колонии к законодательству, которое провозглашает труд свободным, и к нашей Конституции. Да, я не боюсь такого слова — приспособить. С другой стороны, у нас сейчас есть обязательные работы как мера наказания. Даже в административном кодексе есть. Труд-то принудительный», — сказал Юрий Синельщиков.

По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить понятие «ссылка».