В Госдуме предложили восстановить исправительно-трудовые колонии

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что в России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии (ИТК) и приспособить их к современному законодательству.
В Госдуме предложили восстановить исправительно-трудовые колонии
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Arsen'ev

Своим мнением он поделился с URA.RU.

«Надо хорошенько продумать, как приспособить исправительно-трудовые колонии к законодательству, которое провозглашает труд свободным, и к нашей Конституции. Да, я не боюсь такого слова — приспособить. С другой стороны, у нас сейчас есть обязательные работы как мера наказания. Даже в административном кодексе есть. Труд-то принудительный», — сказал Юрий Синельщиков.

По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить понятие «ссылка».

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