Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить понятие «ссылка в Сибирь».

«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири — мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей. Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди — ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, Мамаев, Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», — сказал он.

Вместе с этим Жириновский предложил ссылать в Сибирь подпавших под закон об иностранных агентах.

«Сегодня некоторые иноагенты уехали кто в Ригу, кто в Лондон, а кто просто так в Москве сидит, продолжает свою вредительскую деятельность — надо вот их в Сибирь направлять, не в тюрьмы тоже, не в эмиграцию, — пусть там работают на благо родины», — добавил лидер ЛДПР.

Президент России Владимир Путин негативно оценил данное предложение, отметив, что подобная практика является жестокой и не будет работать.

«Обеспечивать трудовыми ресурсами с помощью ссылки — это не наш метод... это не будет работать как минимум... это жестоко чрезмерно», — отметил президент.

Ранее Центризбирком утвердил результаты выборов в Госдуму и признал их состоявшимися.

В ЦИК России также представили данные о распределении депутатских мандатов среди партий по итогам выборов в Госдуму.