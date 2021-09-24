В ЦИК заявили о получении «Единой Россией» 324 мест в Госдуме

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«Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В ЦИК заявили о получении «Единой Россией» 324 мест в Госдуме
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Отмечается, что всего в нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.

Как пишет ТАСС, Памфилова уточнила, что КПРФ получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату. 

Ранее Центризбирком утвердил результаты выборов в Госдуму и признал их состоявшимися.

В выборах приняли участие более 56,48 млн избирателей.

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