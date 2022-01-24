В Мордовии прививку от COVID-19 получили более 574 тысяч человек

Короткая ссылка
В Мордовии прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 574 076 человек.
В Мордовии прививку от COVID-19 получили более 574 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый компонент вакцины получили 457 294 человека. Завершили иммунизацию 380 607 жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области за сутки зарегистрировали 36 случаев «омикрона». Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы. 16 заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить