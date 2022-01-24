В Мордовии прививку от COVID-19 получили более 574 тысяч человек

В Мордовии прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 574 076 человек.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый компонент вакцины получили 457 294 человека. Завершили иммунизацию 380 607 жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области за сутки зарегистрировали 36 случаев «омикрона». Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы. 16 заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.