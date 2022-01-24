Иммунолог Болибок прокомментировал сообщения о возможности «омикрона» проникать в организм через глаза

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Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.
Иммунолог Болибок прокомментировал сообщения о возможности «омикрона» проникать в организм через глаза
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«Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала», — напомнил Болибок в беседе с НСН.

По его словам, контагиозность «омикрона» вывела этот способ передачи вируса на новый уровень.

Также, как отметил специалист, в сложившейся с распространением вируса ситуации необходимо делать прививку. «Другого выхода нет», — добавил он.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен проникнуть в человеческий организм через глаза.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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