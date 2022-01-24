Эксперт Исаев рассказал о способе «омикрона» проникать в организм через глаза

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Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен проникнуть в человеческий организм через глаза.

Об этом информирует ТАСС.

«Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — сказал он, отметив, что для таких случаев характерен старт болезни с конъюнктивита с дальнейшими головными болями и насморком.

По его наблюдениям, есть пациенты, переболевшие «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенёсшие COVID-19, вероятнее всего, именно «омикрон».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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