В Марий Эл доставили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков

В Марий Эл доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Республика получила 480 комплектов вакцины. Обращаться по поводу прививок нужно в поликлинику по месту жительства.

Также стало известно, что детскую городскую больницу в Клину перепрофилируют в связи с COVID-19. Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Как заявила глава округа Алёна Сокольская, дети, которые будут обращаться за скорой и неотложной помощью, а также за помощью специалистов, будут доставляться в ближайшие медучреждения.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.