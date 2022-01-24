Офтальмолог Шилова рассказала о возможном воздействии COVID-19 на зрение

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Врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала о возможном воздействии COVID-19 на зрение.
Офтальмолог Шилова рассказала о возможном воздействии COVID-19 на зрение
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В беседе с URA.RU она отметила, что проблемы со зрением могут появиться и во время болезни, и после.

«Проблема эта возникает внезапно не только на фоне острого периода заболевания, но и после, как постковидный синдром, и лечить её необходимо оперативно, в течение нескольких часов», — заявила врач.

По её словам, на первом этапе применяется консервативное лечение, на втором добавляют лазерное лечение, вводят внутрь глаза специальные лекарства.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.

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