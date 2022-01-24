В ЯНАО приостановили оказание плановой помощи в больницах по ряду направлений

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В семи муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа приостановили оказание плановой помощи в больницах по ряду направлений.
В ЯНАО приостановили оказание плановой помощи в больницах по ряду направлений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Ограничения носят вынужденный характер. Аналогичные меры были приняты в предыдущие периоды усложнения ситуации с распространением COVID-19. Это помогло стабилизировать ситуацию», — заявили в пресс-службе.

Речь идёт о Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также о Приуральском районе.

Также стало известно, что в Архангельской области зарегистрировали 941 случай COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным областного Минздрава, вакцинацию прошли 517 598 жителей, завершили иммунизацию 494 656.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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